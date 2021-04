Alors que seules les quatre premières places donnent accès à la lucrative Ligue des champions, le Borussia Dortmund s'est arraché pour ne pas plus s'en éloigner. Le BVB est actuellement cinquième à sept points du quatrième Francfort, à six journées de la fin du championnat. Le seul but de la première période a été marqué par Stuttgart (Sasa Kalajdzic 17e), mais les adolescents de Dortmund ont sonné la révolte après la pause. Giovanni Reyna, 18 ans, a servi Jude Bellingham, 17 ans, pour le but de l'égalisation (1-1, 47e). Peu après, le capitaine Marco Reus, déjà auteur du but de son équipe mercredi à Manchester City en Ligue des champions, a montré l'exemple en donnant l'avantage aux siens, d'une reprise dans la course dans la surface (2-1, 52e).

Daniel Didavi a égalisé pour Stuttgart (2-2, 78e), mais la joie des Souabes a été de courte durée. Et les jeunes sont repartis à l'assaut : Erling Haaland, 20 ans, a alerté dans la surface Ansgar Knauff, 19 ans. Pour sa deuxième titularisation en Bundesliga, l'espoir Allemand a marqué un but plein de sang froid, en trouvant l'ouverture après s'être ouvert le chemin entre trois défenseurs adverses. Une réalisation qui vaut cher.

