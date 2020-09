Toutes les bonnes séries ont une fin, et en ce qui concerne le Bayern, elles furent immenses. 23 victoires consécutives en 2020, 14 en Bundesliga, 10 à l'extérieur et naturellement aucune défaite dans cette année civile. Oui mais voilà, tout cela s'est arrêté brutalement pour Hansi Flick et ses hommes, émoussés physiquement, qui ont subi un lourd revers à la PreZero Arena d’Hoffenheim (4-1) dans le cadre de la deuxième journée de Bundesliga.

Trois jours avec le succès en Supercoupe d’Europe après prolongation contre le FC Séville (2-1, a.p.), le manager allemand, nommé parmi les trois managers de l’année par l’UEFA, avait réalisé plusieurs changements pour permettre à certaines de ses ouailles de souffler dans cette partie de l’année 2020 démentielle pour le club.

Pas de Lewandowski, de Goretzka ni d’Hernandez au coup d’envoi, mais ni le jeune Joshua Zirkzee ni Corentin Tolisso, propulsés titulaires, n’ont réussi à imprégner le même impact que leurs coéquipiers laissés sur le banc. A l’image de toute cette équipe du Bayern qui a subi le gros impact physique et l’engagement imposé par les joueurs de Sebastian Hoeness, ancien de la maison bavaroise pour avoir entrainé l’équipe réserve la saison dernière.

Pavard malheureux

D’entrée, le TSG a mis une pression d’enfer sur l’arrière garde du Bayern et il n’a pas fallu longtemps, ni même pléthore d’occasion, pour voir les coéquipiers de Kramaric prendre les devants. Sur un corner, positionné au premier poteau au milieu d’une densité de joueurs, le Bosniaque Bicakcic a pris le meilleur sur Tolisso et Boateng, pour dévier suffisamment le ballon au second poteau et battre Neuer, malgré la tentative désespérée de dégagement de Davies (1-0, 16e).

TSG Hoffenheim - FC Bayern Crédit: Getty Images

Point de réaction côté bavarois, mangé dans la plupart des duels, et Hoffenheim ne s’en est pas privé pour prendre deux buts d’avance. Dabbur a profité d’un contre malencontreux de Pavard pour se présenter seul et battre Neuer d’un délicieux ballon piqué (2-0, 24e). La correctionnelle était tout proche, mais ni Baumgartner, par manque de vitesse d’exécution (29e) ni Kramaric (43e), dont la tentative fut déviée sur la barre par le portier allemand, n’ont réussi à faire couler le Bayern avant la pause. Il a fallu une merveille de frappe enroulée dans la lucarne de Kimmich (2-1, 36e) pour permettre aux siens de rester dans une rencontre bien mal embarquée.

Le Bayern a dégainé, en vain

Hoffenheim est reparti sur les mêmes bases dans le second acte et il n’a fallu que cinq minutes à Dabbur pour se procurer une nouvelle opportunité et permettre aux siens de prendre le large (50e), envoyant sa frappe au-dessus alors qu’il était seul face à Neuer. La frappe de Skov, après un bon travail de Bebou, rentré à l’heure de jeu, et un décalage de Kramaric, a failli faire mouche (74e) et on était à penser que le TSG regretterait toutes ses occasions gâchées.

D’autant que le Bayern venait de toucher la barre par Zirkzee (56e) et dégainait ses cartouches du banc, avec les entrées successives de Lewandowski (56e), Goretzka (56e), Coman (73e) et le jeune ailier anglais Musiala (72e), plus jeune buteur de l’histoire du FCB face à Schalke la semaine dernière. Mais malgré plusieurs situations chaudes sans véritablement se créer de vraies opportunités, le Bayern n’arrivera pas et c’est bien son adversaire qui fera la différence en fin de match. L’inévitable Kramaric, auteur d’un triplé la semaine passée à Cologne, s'est signalé avec un doublé grâce à un bel enchainement (3-1, 78e) et un penalty transformé et obtenu par Bebou (4-1, 90e+3).

Ermin Bicakcic, premier buteur d'Hoffenheim face au Bayern Crédit: Getty Images

Le calice jusqu'à la lie pour le Bayern dans cette fin de match et dans cette partie où les octuples champions d'Allemagne n'ont jamais semblé dans le coup. Hansi Flick réclame des recrues dans un groupe devenu restreint par les départs (Thiago Alcantara, Ivan Perisic, Philippe Coutinho notamment) et ses souhaits pourraient être exaucés d'ici la fin du mercato le 5 octobre. Fin de séries mais pas le temps de gamberger pour le Bayern, qui permet à son adversaire d'occuper la tête de la Bundesliga, avec la Supercoupe d'Allemagne à disputer mercredi face au Borussia Dortmund.

