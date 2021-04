Depuis un mois, Erling Haaland était devenu muet, tant en club, que ce soit en championnat ou en Ligue des champions, qu'en équipe nationale de Norvège. Dimanche, il a retrouvé subitement le chemin des filets, en marquant deux fois en moins de cinq minutes, aux 34e (sur penalty) et 38e minutes, lors de la victoire de Dortmund contre le Werder Brême (4-1). Grâce à ce doublé, son neuvième en Bundesliga cette saison, un record pour un joueur de Dortmund, Haaland remonte à la deuxième place du classement des buteurs du Championnat d'Allemagne avec 23 unités, à égalité avec André Silva, de l'Eintracht Francfort.

Mais il a surtout grandement contribué à la victoire des siens, qui autorise toujours l'équipe entraînée par Edin Terzic à rêver d'une nouvelle qualification en Ligue des champions la saison prochaine. Tout n'est pourtant pas parti idéalement, puisque ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score au quart d'heure de jeu, grâce à Rashica. Mais le jeune Giovanni Reyna a égalisé à la demi-heure, avant un doublé de Haaland donc, puis un dernier but de Mats Hummels. Le Borussia (5e), éliminé en quarts de la C1 cette semaine par Manchester City, n'est plus qu'à quatre longueurs de l'Eintrach Francfort, 4e et écrasé samedi par Moenchengladbach (4-0).

