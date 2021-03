Bundesliga

Il n'y a pas encore le feu. Le Bayern Munich a encore du temps. Mais les premiers signaux reçus par le club bavarois au sujet d'une prolongation de contrat de Kingsley Coman démontrent peut-être qu'il va devoir être patient. Le Français a repoussé une offre du club pour prolonger jusqu'en 2026, affirme lundi le magazine allemand Kicker, généralement très bien informé. Auteur d'une très bonne saison, l'ailier est lié au "Rekordmeister" jusqu'en 2023.

Le joueur de 26 ans a pris une nouvelle dimension depuis son but vainqueur en août en finale de la Ligue des champions contre Paris (1-0), et le club champion d'Europe n'a donc pas hésité à lui faire une proposition de prolongation de son contrat. Mais selon Kicker, l'international français a refusé et "les négociations sont interrompues", ajoute le magazine sur sa page internet, rappelant que "Coman avait eu cet été une offre intéressante de Manchester United".

