Diminués et bousculés, les Bavarois restent rois. Le RB Leipzig a manqué l'occasion de revenir à un point du Bayern Munich, plus que jamais leader de Bundesliga (0-1). Muselé en début de match et malmené après la mi-temps, le Bayern a su faire le dos rond malgré les absences de Jérôme Boateng, Alphonso Davies et Robert Lewandowski. Une victoire qui a peut-être scellé l'avenir de l'octuple champion d'Allemagne en titre, à quatre jours de son quart de finale aller de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.

