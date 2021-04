Le Bayern Munich file tout droit vers un nouveau titre. Ce mardi soir, les Bavarois ont battu le Bayer Leverkusen (2-0), lors de la 30e journée de Bundesliga. A l'Allianz Arena, Eric Maxim Choupo-Moting (7e) et Joshua Kimmich (13e) ont rapidement mis les leurs à l'abri. Alors qu'il ne reste que quatre journées à disputer, les Munichois comptent désormais dix points d'avance sur le RB Leipzig, défait à Cologne (2-1). De son côté, le Bayer conserve sa sixième place au classement.

Toujours privé de nombreuses armes offensives comme Robert Lewandowski ou bien encore Serge Gnabry, le Bayern Munich n'a pourtant pas tardé avant de trouver la faille. Après une première tentative de Thomas Müller repoussée par Lukás Hrádecky, Eric Maxim Choupo-Moting a fini le travail (7e, 1-0). L'ancien Parisien a marqué lors de trois matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, pour la deuxième fois de sa carrière (après mars 2014). A la réception d'un mauvais dégagement adverse, Joshua Kimmich ne s'est ensuite pas fait prier pour tromper à son tour le portier adverse (13e, 3-0).

Bellarabi a trouvé la barre transversale

Les Bavarois ont, comme très souvent, eu la mainmise dans beaucoup de domaines. Que ce soit dans la possession du ballon (61%) ou bien alors au niveau des tirs (23 à 7). Et finalement, malgré de nouvelles tentatives cadrées de David Alaba (31e, 44e), Kimmich (35e), Müller (52e) ou bien encore Jamal Musiala (80e), les hommes de Hans-Dieter Flick n'ont pas réussi à "tuer" le match.

Un fait finalement sans conséquence dans la mesure où le Bayer s'est retrouvé rapidement asphyxié et, hormis la frappe de Patrik Schick (21e), Manuel Neuer a passé une soirée relativement tranquille, jusqu'aux 20 dernières minutes du temps réglementaire. Les Rouge et Noir ont retrouvé un semblant de second souffle à partir du moment où Hannes Wolf a entrepris ses changements. Nadiem Amiri (75e, 81e) et Karim Bellarabi (76e), tous deux entrés en jeu, ont obligé le capitaine bavarois à s'employer, alors que ce dernier a également été sauvé par sa barre transversale, sur une autre tentative de Bellarabi (69e). Neuer avait visiblement bien l'intention d'enregistrer ce huitième clean sheet.

Une soirée décidément historique puisque Schalke 04 est désormais officiellement relégué , après son revers sur la pelouse de l'Arminia Bielefeld (1-0). De son côté, avec cette 22e victoire en 30 rencontres, le Bayern se dirige vers un neuvième titre consécutif de champion d'Allemagne, le 31e en tout. Un nouveau trophée qui pourrait être acquis dès ce samedi (15h30), en cas de victoire sur la pelouse de Mayence.

