Les années se suivent et se ressemblent en Bundesliga. Pour la neuvième saison consécutive, le Bayern Munich a été sacré champion d'Allemagne ce samedi. L'équipe de Hans-Dieter Flick, qui quittera son poste en fin de saison, a été sacrée dès la 32e journée, avant même le coup d'envoi de sa rencontre face au Borussia Mönchengladbach (18h30). En battant le RB Leipzig , Dortmund a offert le titre sur un plateau aux Bavarois - le 31e de leur riche histoire.

Le premier match de la saison, une démonstration face à Schalke 04 (8-0), avait donné le ton. Le Bayern n'a, depuis, concédé que quatre défaites. Surtout, la puissance offensive bavaroise a, comme les saisons précédentes, tout écrasé sur son passage. Ce neuvième titre de champion, le Bayern le doit évidemment à son numéro neuf, Robert Lewandowski, auteur de 39 buts en 27 matches de championnat ( chiffres en cours ) - soit plus d'un tiers, à lui seul, des 86 buts inscrits par le champion cette saison.

Flick s'en va sur un nouveau trophée

Le "Deutscher Meister" le doit aussi à son futur ex-entraîneur, Hans-Dieter Flick. Après deux ans à peine sur le banc du Bayern, l'ex-adjoint de Joachim Löw en sélection va quitter la Bavière les poches pleines de médailles : deux titres en Bundesliga, une Ligue des champions, une Coupe d'Allemagne, une Supercoupe nationale et européenne, et une Coupe du monde des clubs. Ce trophée, le dernier de sa carrière bavaroise, porte encore sa patte : confiance absolue en ses cadres (Müller, Boateng), et puissance de feu offensive inégalable.

Pour faire la passe de dix, le Bayern Munich a choisi de faire confiance à Julian Nagelsmann la saison prochaine. Le jeune entraîneur allemand est le seul, ou presque, à avoir tenu le rythme du champion cette saison en Bundesliga, avec son RB Leipzig. Mais il a manqué beaucoup au Rasenballsport, comme à Wolfsburg ou Dortmund, pour réellement concurrencer la machine munichoise, intraitable lors des confrontations directes. Le Bayern, même s'il a coincé en Coupe et en C1, est resté maître chez lui.

Interrogé avant le coup d'envoi du choc face à Gladbach, Olivier Kahn, bras droit et successeur désigné de Karl-Heinz Rummenigge à la tête du club bavarois, a affiché sa satisfaction. "Nous avons regardé le match à la télé avec les dirigeants de Mönchengladbach (avant le match, ndlr) et de notre côté, l'ambiance était festive évidemment. Être champion, avoir travaillé toute l'année pour se récompenser par un titre à la fin, c'est une performance extraordinaire. On ne s'y habitue pas. Nous avons égalé le record de la Juve de neuf titres consécutifs, et maintenant notre but sera de battre ce record avec dix titres, ce qu'aucune équipe n'a encore fait sur cette planète".

