C'est officiel : le directeur sportif du RB Leipzig Markus Krösche va quitter ses fonctions en fin de saison. "Après des discussions approfondies sur un possible avenir commun, le RB Leipzig et le directeur sportif Markus Krösche sont arrivés ensemble à la décision de mettre un terme à leur collaboration et de rompre par accord mutuel le contrat qui courait jusqu'en 2022", affirme le club sur son site internet.

Bien entendu, a immédiatement complété le président Oliver Mintzlaff, "nous sommes préparés à cette situation et nous aurons la saison prochaine toujours l'objectif de nous qualifier pour la Ligue des champions, avec un effectif solide". Krösche avait succédé en 2019 à Ralf Rangnick, le grand architecte de la montée en puissance du RB, passé en une décennie de la cinquième division à une demi-finale de Ligue des champions la saison dernière. Ce départ, selon les médias, pourrait coïncider avec celui du coach Julian Nagelsmann, également en poste depuis deux ans et qui serait actuellement en pourparlers pour partir au Bayern Munich succéder à Hansi Flick, démissionnaire en fin de saison.

