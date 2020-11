Bundesliga

Un moindre mal pour le RB Leipzig. A défaut d'avoir rejoint le Bayern Munich en tête du classement, la formation de Julian Nagelsmann sauvé un point à Francfort (1-1) samedi, avant de retrouver le PSG en Ligue des champions. Avec 17 points, le RB se retrouve provisoirement en troisième position, à deux longueurs de Munich, et une de Leverkusen. Mais les hommes de Julian Nagelsmann tomberont du podium si Dortmund s'impose sur la pelouse du Hertha Berlin (20h30). Yussuf Poulsen a marqué le but de Leipzig à la 57e minute, répondant à Aymen Barkok, qui avait ouvert le score juste avant la pause (43e).

A la 36e minute, c'est Dayot Upamecano, le néo-international français, qui a été impeccablement servi dans la surface, dans une position de but, mais il a mal contrôlé son ballon et n'a même pas réussi à déclencher un tir. Et le même Upamecano, qui traverse un passage à vide depuis quelques semaines, porte une responsabilité sur l'ouverture du score de Francfort: sur un service en profondeur de l'Eintracht, il a raté son interception de la tête et le ballon est arrivé dans les pieds de Aymen Barkok, qui s'est joué de l'Espagnol Angeliño pour battre le gardien Peter Gulacsi (1-0, 43e).