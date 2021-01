Bundesliga

Le jeune international espagnol Dani Olmo a marqué l'unique but de la rencontre pour Leipzig (1-0, 67e), qui a globalement dominé le promu Souabe mais s'est heurté à un bloc défensif très mobile et bien organisé. Avec 31 points en 14 journées, le demi-finaliste de la dernière Ligue des champions devance Munich (30 points) et Leverkusen (28 pts), qui a perdu samedi l'occasion de rester au contact de la tête en s'inclinant 2-1 à Francfort.