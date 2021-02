Quinzième victoire de Leipzig en Bundesliga. Bousculé en première période, le RB Leipzig a su renverser le match en seconde et remporter ce choc (3-2) à domicile face au Borussia Mönchengladbach. Menés à la pause suite à un penalty de Jonas Hofmann (6e) et un but chanceux de Marcus Thuram (19e), les joueurs de Julian Nagelsmann sont allés chercher les trois points grâce à Nkunku (57e), Yussuf Poulsen (66e) et Alexander Sorloth (90+3). Un succès qui leur permet de rester deuxième avec 50 points et de coller le Bayern Munich, qui compte deux unités supplémentaires. Le Borussia, lui, stagne à la huitième place avec 33 points.

Ce n’était pas gagné. Bien entrés dans la rencontre, les joueurs du RB Leipzig ont failli chuter. Dominateurs dans le jeu, les hommes de Nagelsmann se sont fait surprendre en début de rencontre suite à une faute de Dayot Upamecano (5e). Jonas Hofmann a ensuite transformé le penalty (6e). Et malgré une bonne réaction, le dauphin du Bayern Munich a concédé un second but à peine quinze minutes plus tard. Sur une tête de Breel Embolo, Thuram, chanceux, a contré le ballon et a trompé Gulacsi (19e). Buteurs sur leurs deux seuls tirs cadrés, les joueurs de Marco Rose sont rentrés au vestiaire avec une avance de deux buts sur Leipzig.

Sorloth, le changement gagnant

Au retour de la pause, il n’a pas fallu attendre longtemps pour assister à une réaction du RBL. Et l’entraîneur a montré l’exemple en faisant entrer un attaquant, Alexander Sorloth, à la place d’un milieu de terrain, Marcel Sabitzer. Rapidement, les joueurs de Nagelsmann sont repartis sur les bases de la première période. Poussifs, ils ont même cru revenir au score dans les cinq premières minutes du second acte. Sur un tacle de Beyer, le ballon a rebondi sur Sorloth avant de tromper Sommer (50e). Le but a finalement été refusé à cause d’une faute de main.

Mais le RassenBallsport ne s’est pas résigné et Nkunku a relancé le match avant l’heure de jeu. Sur un centre de Sorloth, le Français a parfaitement coupé au premier poteau (57e). Neuf minutes plus tard, Poulsen a permis aux siens d’égaliser avec l’aide du poteau après une bonne frappe à ras de terre (66e). Et dans une fin de match irrespirable, les nombreux assauts du RBL ont fini par faire plier le Borussia Mönchengladbach. Dans le temps additionnel, sur un centre piqué de Nkunku, Sorloth s’est retrouvé seul au second poteau et a placé sa tête à l’aide d’un rebond, trompant une troisième fois le portier suisse adverse, impuissant, à l’image de ses coéquipiers en seconde période.

Leipzig colle le Bayern, Mönchengladbach s’enterre

Grâce à ce succès, le quatrième consécutif en championnat, le RB Leipzig enregistre sa quinzième victoire en Bundesliga (50 points) et reste au contact du leader, le Bayern Munich (52 unités), en conservant deux points d’écart. Le Borussia Mönchengladbach, lui, coule un peu plus. Avec un quatrième match de championnat sans victoire (1 nul, 3 défaites), les joueurs de Marco Rose se voient se faire distancer dans la course à l’Europe. Huitièmes (33 pts), les Noir et Blanc pourraient voir l’Union Berlin et le Bayer Leverkusen prendre respectivement trois et sept longueurs d’avance.

