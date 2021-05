Robert Lewandowski, c'est quelques exploits et records hors du commun. L'attaquant polonais du Bayern Munich a ajouté une nouvelle marque de prestige, ce samedi, en inscrivant un 40e but saisonnier , à Fribourg, pour égaler le record de Gerd Müller. Voici d'autres chiffres et exploits à retenir.

524

Avec 458 buts en clubs et 66 en sélection, le Polonais totalise 524 réalisations chez les professionnels.

L'exploit des 9 minutes

Le 22 septembre 2015, il bat en neuf minutes quatre records mondiaux : celui du triplé le plus rapide (quatre minutes), du quadruplé le plus rapide (six minutes) et du quintuplé le plus rapide (neuf minutes), lors de la victoire 5-1 du Bayern à Wolfsburg. Il établit également ce soir-là un record de buts pour un remplaçant, puisqu'il n'est entré en jeu qu'à la 46e minute.

2020, la saison parfaite

En 2020, il remporte le triplé et devient le premier joueur de l'histoire à être en même temps couronné meilleur buteur dans les trois compétitions: 34 buts en Bundesliga, 15 en Ligue des champions et six en coupe d'Allemagne.

La haie d'honneur des joueurs du Bayern pour Robert Lewandowski Crédit: Getty Images

Sur les pas de Müller

Il est le deuxième meilleur buteur de tous les temps en Bundesliga, avec 276 buts, derrière Gerd Müller (365 buts). Il est aussi le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Bayern, devant son patron Karl-Heinz Rummenigge (162 buts).

Le jour où il a fait vivre un cauchemar au Real

Il a explosé aux yeux de l'Europe le 24 avril 2013, en réussissant un quadruplé contre le Real Madrid en demi-finale aller de Ligue des champions (4-1), sous le maillot de Dortmund.

Derrière Ronaldo et Messi, le meilleur des autres

Il est aussi le troisième buteur de l'histoire de la Ligue des champions avec 73 buts, derrière Cristiano Ronaldo (134) et Lionel Messi (120).

