Le Bayern a un nouveau dauphin: le Bayer Leverkusen s'est hissé à la deuxième place du Championnat d'Allemagne après son succès 3-0 contre Schalke 04 à Gelsenkirchen dimanche. Après dix journées, Leverkusen (22 pts) se replace à un point du Bayern Munich (23 pts) qui a buté sur Leipzig (3-3) samedi. Le RB (21 pts) est lui doublé par le Bayer et glisse à la troisième place.

Trois passes décisives pour Coman, un match fou et un Bayern tenu en échec

Le Bayer a totalement dominé Schalke 04, bon dernier de Bundesliga (3 pts), mais a dû compter sur deux corners pour trouver la faille et faire le break. Le jeune défenseur de l'équipe de Gelsenkirchen Malick Thiaw (19 ans) a ouvert le score contre son camp (10e) sous la pression de son vis-à-vis du Bayer Aleksandar Dragovic. Puis une tête décroisée du milieu Julian Baumgartlinger, déjà auteur du but victorieux contre Nice jeudi (3-2), a permis aux hommes de Peter Bosz de se détacher (67e).

En fin de match, la recrue estivale Patrick Schick a gonflé le score avec son deuxième but en championnat (78e). Entre-temps, leur gardien Lukas Hradecky a stoppé un penalty tiré mollement par Steven Skrzybski (71e). Malgré le départ à l'intersaison de Kai Havertz et Kevin Volland, la deuxième place où se sont hissés les joueurs de Leverkusen, réputés éternels seconds, confirme la bonne passe du Bayer, qui s'est qualifié pour les 16es de finale de Ligue Europa jeudi. Un peu plus tôt dimanche, Stuttgart (8e, 14 pts) s'est imposé 2-1 face au Werder (12e, 11 pts) à Brême. En clôture de cette 10e journée, lundi, Hoffenheim reçoit Augsbourg.