Entre Lucien Favre et Dortmund, l'histoire d'amour s'est mal terminée. L'entraîneur suisse a été licencié ce dimanche de son poste d'entraîneur du club de la Ruhr. Il n'a ainsi pas résisté à la claque reçue ce samedi en championnat à domicile contre Stuttgart (1-5) pour le compte de la 11e journée. A 5 longueurs des co-leaders, le Bayern Munich et Leipzig, le Borussia n'a gagné qu'un seul de ses 5 derniers matches de Bundesliga, glissant à la 5e place.

En contrat jusqu'à la fin de la saison, Favre avait vu son étoile pâlir après des débuts enthousiasmants. S'il a mené son club à la 2e place du championnat lors des deux saisons précédentes, l'écart avec l'ogre bavarois s'est creusé et l'ancien entraîneur de Nice ne faisait plus l'unanimité. Il semble même que ses relations avec les leaders de son vestiaire se soient détériorées. Mats Hummels n'a ainsi pas hésité à critiquer sa tactique samedi. " Nous essayons toujours de jouer petit à petit dans des espaces étroits et nous avons un énorme taux de perte de balle. Si ça marche, ça ressemble à du beau football. Mais c'est rarement le cas. Cela demande trop d'habileté" , a-t-il déclaré à Sky Germany.

Actuellement 5e en Bundesliga, Dortmund n'est cependant pas irrémédiablement distancé et s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions à la première place de son groupe. S'il traversait indiscutablement une mauvaise passe en termes de résultats, Lucien Favre n'était pas non plus dans une situation critique et aurait peut-être mérité plus de patience. Ses dirigeants en ont décidé autrement.