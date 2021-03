Bundesliga

Leipzig suit la cadence. Sous l'impulsion de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain Christopher Nkunku, une nouvelle fois énorme, le RB n'a pas tremblé pour battre Fribourg (3-0) ce samedi après-midi lors de la 24e journée et rester au contact du Bayern Munich, qui a battu le Borussia Dortmund (4-2) plus tard dans la soirée. Les hommes de Julian Nagelsmann restent deuxièmes, à deux points du leader bavarois.

Nkunku, dont la créativité en attaque semble avoir été libérée cette saison par le départ de Timo Werner pour Chelsea, a marqué le premier but de son équipe (1-0, 41e), puis a délivré une passe décisive très intelligente à Alexander Sörloth : lancé seul en profondeur, Nkunku a d'abord fixé le gardien avant de servir sur un plateau le Norvégien arrivé derrière lui sur sa droite (2-0, 64e). Nkunku a par ailleurs spectaculairement progressé dans le travail défensif, pour devenir actuellement l'un des hommes de base du coach Julian Nagelsmann.

L'international suédois Emil Forsberg a alourdi le score en fin de match (3-0, 79e). C'est sur cette bonne impression que le RB prendra mercredi la direction de Budapest, pour disputer son 8e de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool, après avoir perdu 2-0 le match aller, déjà délocalisé dans la capitale hongroise pour cause de Covid-19.

Mönchengladbach sombre

Le choc au sommet Leipzig-Munich de la 27e journée, le 4 avril, s'annonce de plus en plus comme un tournant du championnat. Derrière, les autres équipes du haut de tableau ont eu du mal à suivre le rythme. Wolfsburg (45 pts), le troisième qui restait sur sept matches consécutifs de championnat sans encaisser le moindre but, s'est incliné (2-1) à Hoffenheim. Les "Loups" restent cependant sur le podium, le quatrième Francfort (43 pts) ayant lui aussi fait un faux pas, en concédant un nul 1-1 à domicile au promu Stuttgart.

Le Borussia Mönchengladbach, enfin, toujours en course en Ligue des champions (défaite 2-0 contre Manchester City à l'aller) a basculé dans la deuxième moitié de tableau (10e), avec une inquiétante défaite à domicile 1-0 contre Leverkusen. Dans la lutte pour le maintien, les deux derniers avant cette journée, Schalke (10 points) et Mayence (18 pts) ont fait nul 0-0 vendredi soir. Mayence revient à égalité de points avec Bielefeld et lui chipe la 16e place, celle du barragiste, à la différence de buts. Mais Bielefeld reçoit dimanche l'Union Berlin et a encore un match en retard à jouer mercredi.

