Si vous doutiez des capacités d'Erling Braut Haaland, et bien ne craignez plus : c'est une fusée lunaire. Le Norvégien a inscrit samedi le tout premier quadruplé de sa carrière avec le maillot du Borussia Dortmund lors du carton face au Hertha Berlin (2-5). Mené au score, le BvB a changé un réglage dans le moteur de son attaquant à la pause et bien lui a pris : le Norvégien a tout lâché. En 32 minutes chrono, il a ratatiné le Hertha à lui tout seul.

Haaland n'a pas été le seul à se distinguer samedi soir. Comme attendu, la pépite Youssoufa Moukoko, qui a remplacé Haaland justement à la 85e minute, a fait ses grands débuts professionnels sur la pelouse du stade olympique. L'attaquant de 16 ans et 1 jour, né en 2004, est devenu à cette occasion le plus jeune joueur à disputer un match en Bundesliga, battant par là le record de Nuri Sahin, lancé dans le grand bain à 16 ans et 7 mois le 3 avril 2005 lors d'un Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund. Celui-là aussi, on n'a pas fini d'en parler.