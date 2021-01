Wout Weghorst a doublé la mise avec son 13e but de la saison (2-0, 39e), à la conclusion d'un beau travail collectif initié par une relance de Maxence Lacroix, le défenseur central français de 20 ans qui réussit une superbe première saison en Bundesliga, après être arrivé de Sochaux (L2) cet été. Weghorst a ensuite tiré sur le poteau (53e) et obligé le gardien de Fribourg à une parade énorme (64e), mais c'est son coéquipier Yannick Gerhardt qui a enfoncé le dernier clou en toute fin de match (3-0, 85e).

Au classement, le Bayern est loin devant avec 45 points, suivi de Leipzig à sept longueurs (38 pts). Les "Loups" de Wolfsburg, qui n'ont perdu que deux matches cette saison (contre le Bayern et Dortmund) sont désormais seuls troisièmes avec 35 pts, devant Francfort (33 pts), qui occupe la quatrième et dernière place qualificative pour la Ligue des champions. Derrière, les trois ténors Leverkusen, Dortmund et Mönchengladbach sont en embuscade avec 32 unités, et la lutte pour les places européennes s'annonce serrée.

Dans l'autre match de ce dimanche, Cologne a battu le promu Bielefeld 3-1 et pris trois points précieux dans la course au maintien. Avec 18 points, le FC Cologne est 14e, mais avec une longueur d'avance seulement sur le Hertha Berlin et Bielefeld (17 pts chacun), 16e en position de barragiste. Au fond du tableau, les deux derniers Mayence (10 pts) et Schalke (8 pts) sont décrochés et doivent désormais compter sur un retournement spectaculaire de tendance pour éviter la descente.