Corentin Tolisso ne sera pas aligné ce week-end. Le champion du monde tricolore souffre d'un problème musculaire et sera donc ménagé dimanche contre Schalke (15h30), la lanterne rouge de la Bundesliga. "Nous ne prenons aucun risque", a déclaré Hansi Flick, qui n'a pas fait du milieu de terrain un titulaire indiscutable de son équipe cette saison. L'ancien Lyonnais n'a été titularisé que six fois sur les 17 journées des matches aller, et est entré à six reprises comme remplaçant.