Le défenseur central français de Leipzig Dayot Upamecano est sorti sur blessure dimanche lors du match de Bundesliga contre Francfort (1-1), à une semaine des rassemblements internationaux des espoirs et de l'équipe de France de Didier Deschamps.

A la 28e minute du match, le néo-international (3 sélections, un but) s'est soudain tenu l'arrière de la cuisse et a demandé à sortir. A chaud, son entraîneur Julian Nagelsmann a simplement confirmé qu'il s'agissait d'un problème musculaire, et demandé d'attendre un diagnostic médical avant de spéculer sur son temps d'absence.

La liste des joueurs convoqués en équipe de France espoirs doit être publiée ce lundi, et celle de l'équipe A jeudi. Le natif d'Evreux est le patron de la défense du RB, et il est le deuxième joueur de champ le plus utilisé cette saison après Angeliño, également blessé actuellement. Après la période internationale, le RB a rendez-vous à domicile avec le Bayern Munich, le 3 avril: une rencontre qui pourrait être décisive dans la course au titre. Dans cette perspective, le club saxon ne sera sans doute pas enthousiaste à l'idée de mettre son joueur à la disposition de l'équipe de France s'il ne semble pas totalement rétabli d'ici là.

