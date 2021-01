Dortmund redémarre. Au terme d’une rencontre très ouverte, le Borussia a mis fin à sa série de trois défaites consécutives à domicile en remportant son premier match de l’année face à Wolfsburg, grâce à des buts de Manuel Akanji et Jadon Sancho (2-0). Au classement, l’équipe d’Edin Terzic grimpe de la 6e à la 4e place pour revenir à trois points du podium de Bundesliga tandis que Wolfsburg, qui n’avait perdu qu’une seule fois cette saison, rétrograde à la 6e position.

Ce temps fort terminé sans conséquence, les vice-champions d’Allemagne ont enfin pu entrer dans leur match. De retour d’une blessure aux ischio-jambiers, l’intenable Erling Haaland a pris sa chance d’une frappe sèche de l’entrée de la surface (28e) avant de voir son tir à bout portant repoussé par le bout du pied de Brooks (33e) et de buter sur Casteels juste avant de rentrer aux vestiaires (45e). Et le moins que l’on puisse dire est que ce score nul et vierge au terme de la première période n’a apparemment convenu à aucune des deux équipes.