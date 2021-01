Il n'avait pas marqué un seul but cette saison avec le Real Madrid. En six apparitions, Luka Jovic était toujours resté muet. Mais ce n'était peut-être qu'une question de climat ou d'atmosphère. Revenu à l'Eintracht Francfort cet hiver sous forme de prêt, le Serbe de 23 ans a vite retrouvé ses bonnes vieilles habitudes. Et en quelques minutes !