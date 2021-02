Erling Haaland devrait être l'un des protagonistes du prochain marché des transferts. Depuis le début de la saison, le Norvégien a déjà marqué 27 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Des statistiques qui ont de quoi attirer les plus gros clubs, notamment le Real Madrid. Mais pour cela, il faudra convaindre le Borussia Dortmund et la mission ne sera pas simple. Dans un entretien accordé jeudi soir au média allemand Kicker, Michael Zorc, le directeur sportif du BvB, s'est montré ferme sur le dossier Erling Haaland.