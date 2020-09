Fin du huis clos en Bundesliga. Les régions allemandes se sont accordées mardi pour mettre en place un modèle expérimental sur six semaines permettant un retour partiel des supporters dans les stades. Au maximum, 20% des sièges pourront être occupés dès vendredi pour le lancement de la nouvelle saison entre le Bayern Munich et Schalke 04, et ce jusqu'à fin octobre, moment lors duquel la situation sera à nouveau étudiée.