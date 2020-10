La décision a été prise à cause de l'importante recrudescence des cas de coronavirus de l'autre côté du Rhin. Toutes les compétitions professionnelles sportives en Allemagne, y compris les matches de Bundesliga, se dérouleront à huis clos à partir de lundi afin d'endiguer la pandémie de Covid-19, ont décidé mercredi la chancelière Angela Merkel et les dirigeants des seize Etats régionaux. Toutes les activités sportives amateur sont également interdites à partir de lundi et pour toute la durée du mois de novembre.