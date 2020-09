La jauge de 8.500 spectateurs permettra d'occuper une place sur cinq, dans le respect du protocole sanitaire proposé par la Ligue allemande (DFL) : masques obligatoires, distances entre spectateurs, vente d'alcool interdite et supporters de l'équipe visiteuse non autorisés à se déplacer. Plusieurs autres clubs de l'élite ont déjà demandé des autorisations à leurs autorités locales pour faire revenir des spectateurs, même en petit nombre, dont le Hertha et l'Union Berlin, Francfort et Wolfsburg.