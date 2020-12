Le Borussia Dortmund renoue avec le succès et la confiance. Ce mardi soir, le BVB s'est imposé sur la pelouse du Werder Brême (1-2), lors de la 12e journée de Bundesliga. Au Weserstadion, Kevin Mohwald (28e) pensait avoir fait le plus dur en égalisant, après l'ouverture du score de Raphaël Guerreiro (12e). Finalement, Marco Reus, sur penalty (78e), a offert une victoire plus que précieuse aux siens. Au classement du championnat d'Allemagne, les hommes d'Edin Terzic, successeur de Lucien Favre sur le banc, se replacent provisoirement à la quatrième place, alors que les protégés de Florian Kohfeldt restent treizièmes.