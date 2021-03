Le départ annoncé de Joachim Low après l'Euro 2021 a provoqué un sacré débat en Allemagne. Qui s'installera sur le banc de la Mannschaft après le championnat d'Europe ? Pour Karl-Heinz Rummenigge, hors de question de lâcher Hansi Flick, vainqueur de six trophées en un an et dont le nom revient avec insistance pour succéder à Joachim Löw. "Nous serions bien fous si nous laissions partir notre entraîneur prématurément", a déclaré le patron du Bayern Munich lundi, cité par l'agence allemande dpa.

"Je trouve sérieuse et correcte la décision de la DFB de ne contacter aucun entraîneur qui soit encore sous contrat après le 30 juin 2021", a ajouté Karl-Heinz Rummenigge. Hansi Flick a en effet signé avec le Bayern jusqu'en 2023. "Nous vivons actuellement la période de plus grands succès de l'histoire du club, a ajouté le patron du vainqueur de la dernière Ligue des champions, qui tient à ce que Hansi Flick honore son contrat jusqu'au bout. Chaque accord comporte des droits mais aussi des devoirs."

Hansi Flick semble pourtant un candidat idéal, fin connaisseur des arcanes de l'équipe nationale pour avoir été l'adjoint de Joachim Löw lors de la victoire en Coupe du monde 2014. Sa mésentente désormais notoire avec le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic a en outre contribué à alimenter la rumeur de son départ. L'autre nom qui revient le plus souvent dans les médias allemands pour succéder à Joachim Löw est celui de Ralf Rangnick, actuellement sans club et qui est notamment l'architecte du succès du RB Leipzig. Le nom de Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe d'Allemagne (150), est également cité, mais son expérience du football de sélection se résume à dix matches à la tête de l'équipe de Bulgarie en 2010-2011.

