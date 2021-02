Un rouleau compresseur embourbé en Allemagne. Le Bayern Munich a concédé le match nul à domicile face au promu de l'Arminia Bielefeld (3-3), dans une rencontre perturbée par la neige en première période. Le manque de rythme des Bavarois a profité à leurs adversaires, réalistes, qui ont mené 0-2 puis 1-3 après la mi-temps. Avec un précieux David Alaba et un inépuisable Alphonso Davies, récompensé d'un joli but, le Bayern est allé chercher un point bien mérité. Mais il ne creuse pas l'écart avec Leipzig, son dauphin au classement, qui conserve 5 points de retard.

Six titres comme le Barça en 2009 : "On se souviendra longtemps" de ce Bayern

En attaque, le Bayern n'avait pas de quoi être inquiet. Cette saison, c'est en défense que le bât blesse. Bouna Sarr et Niklas Süle ont oublié Michel Vlap, qui faisait ses débuts pour l'Arminia. Dos au but, le Néerlandais a réussi un contrôle orienté aux 16 mètres avant de tromper Manuel Neuer (9e, 0-1). Le ton était donné.

Kingsley Coman et Leroy Sané ont multiplié les percussions sur les ailes, sans faire la différence par le dribble ou la passe aux abords de la surface. Le Bayern s'en est remis à l'excellente distribution de David Alaba, positionné devant la défense. Mais soit Sané était hors-jeu (12e), soit Coman a été repris par Cedric Brunner (29e), soit Choupo-Moting a manqué de promptitude (32e). Puis sensation à Munich : sur un corner, Vlap a déposé le ballon sur la tête d'Amos Pieper, étrangement seul au second poteau. Neuer n'a pu que constater les dégâts (37e, 0-2). Piqué au vif et libéré de la neige qui s'est arrêtée avant la mi-temps, le Bayern a répondu par Lewandowski, sevré de ballons en première période. C'est Alaba, encore lui, qui l'a idéalement servi dos au but. D'un enchaînement contrôle poitrine - volée du droit, le Polonais a trouvé le petit filet de Stefan Ortega (48e, 1-2).