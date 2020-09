Des statisticiens du football ont confirmé ce record, qui appartenait jusque-là au Real Madrid de Carlo Ancelotti, avec 22 victoires d'affilée entre septembre et décembre 2014. Cette série du Bayern est d'autant plus impressionnante qu'elle inclut une fin de saison avec plusieurs matches décisifs, la finale de coupe d'Allemagne, la phase finale de Ligue des champions, et la Supercoupe d'Europe notamment. Parmi les équipes battues figurent entre autres le PSG, le FC Barcelone (ndlr : 8-2 !), Chelsea et Dortmund.