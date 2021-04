C'était un match crucial. Dans la course à la C1, Dortmund (5e) avait beaucoup à perdre samedi, lors de son déplacement à Wolfsburg (3e au coup d'envoi). Il s'est imposé (0-2), revenant à deux points de son rival du jour. Pour cette rencontre de la 31e journée, le Borussia avait retrouvé son joyaux anglais Jadon Sancho, le dynamiteur de défense, meilleur pourvoyeur de ballons pour Erling Haaland.

Bellingham exclu avant que Haaland ne double la mise

Sancho n'a pas fait de passe décisive, mais Haaland a marqué ses 24e et 25e buts de la saison, tous les deux dans son style favori, lancé vers le but en pleine course, pour venir battre le gardien de près en duel. Le Norvégien a marqué le but du break à la 68e, alors que son équipe était à dix, après le carton rouge reçu par Jude Bellingham (59e).

Football Dortmund et la L1 à l’honneur : le Top 10 des clubs qui misent sur les jeunes dans le "Big 5" 15/04/2021 À 12:57

L'Eintracht Francfort se déplace à Leverkusen dans l'espoir de prendre la 3e place à Wolfsburg.

Jadon Sancho et ses coéquipiers, lors du succès de Dortmund à Wolfsburg - 24/04/2021 Crédit: Getty Images

Ligue des champions Le carton jaune signé par Haaland bientôt mis aux enchères pour soutenir une association 08/04/2021 À 13:30