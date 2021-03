Ce n'était pas la journée du RB Leipzig. Le dauphin du Bayern Munich a concédé un nul à domicile face à l'Eintracht Francfort (1-1) et laisse le club bavarois prendre quatre points d'avance en tête du classement. Les hommes de Julian Nagelsmann, éliminés cette semaine de la Ligue des champions par Liverpool, avaient ouvert le score par l'international suédois Emil Forsberg (1-0, 46e), mais le Japonais de l'Eintracht Daichi Kamada a égalisé à l'heure de jeu (1-1, 61e). Ce résultat redonne un joker au Bayern - vainqueur samedi 3-1 à Brême - dans la course au titre, mais Leipzig reste solidement accroché à sa deuxième place avec six longueurs d'avance sur le troisième Wolfsburg.