Le RB Leipzig l'a annoncé ce jeudi. Le club allemand s'implante en Inde grâce à un accord de trois ans avec le FC Goa. Le demi-finaliste de la dernière Ligue des champions, parrainé par Red Bull, s'allie à un des meilleurs clubs de la Ligue indienne (ISL). Le FC Goa, fondé en 2014, a fini en tête de la dernière saison régulière avant de perdre en play-offs. L'accord, qui court jusqu'en juin 2023, prévoit l'organisation de camps d'entraînement pour des jeunes joueurs en Inde, des programmes de formation d'entraîneurs et l'échange de compétences dans la gestion de club.

Le président et copropriétaire du FC Goa Akshay Tandon a déclaré que Leipzig était "le partenaire parfait" parce qu'il a su grimper tous les échelons depuis sa création en 2009. "Ils ont montré comment on pouvait construire à partir de rien et ça nous inspire", a-t-il déclaré. Leipzig n'est pas le premier club européen qui investit en Inde. L'an passé, Manchester City a acheté 65% des parts du Mumbai City FC.