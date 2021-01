Le Bayer Leverkusen renoue avec la victoire et monte sur la deuxième place du podium. Au terme d’un match fou, les joueurs de Peter Bosz ont dominé le Borussia Dortmund à domicile (2-1), grâce à des buts de Moussa Diaby (14e) et Florian Wirtz (80e). L’ancien Parisien et son coéquipier Leon Bailey ont été intenables durant la rencontre, profitant des espaces laissés par la défense du BVB.

Leverkusen met fin à une série de quatre matches sans victoire et monte à la deuxième place de Bundesliga avec 32 points, en attendant le match de Leipzig. Le Borussia Dortmund, lui, reste quatrième. A sept points du Bayern, avec un match en moins, les derniers espoirs de titre se sont sans doute envolés pour Haaland et ses coéquipiers.

Moussa Diaby inarrêtable

La rencontre promettait d’être alléchante, le choc a tenu toutes ses promesses. A égalité de points avant le coup d’envoi (29), le gagnant de ce match avait l’occasion de distancer son adversaire du jour et de passer provisoirement deuxième en recollant le Bayern Munich. Les hommes de Peter Bosz l’ont bien compris. Dans une entame de match ouverte et intense, le Bayer Leverkusen a rapidement mis le feu à la défense du Borussia Dortmund et Florian Wirtz a rapidement allumé la mèche avec une frappe lointaine et flottante (2e) captée par Roman Bürki.

Ses coéquipiers, Moussa Diaby et Leon Bailey ont suivi la marche. Sur une superbe ouverture du Jamaïcain, le Français est parti en profondeur entre Guerreiro et Hummels pour aller tromper Roman Bürki en face à face et ouvrir le score (14e). Tout le long de la première période, l’ancien Parisien a profité des nombreux espaces laissés par les défenseurs adverses pour obliger le gardien suisse à se déployer (27e, 35e) ou pour trouver la tête d’Alario dans la surface (44e). A la pause, le score aurait pu être bien plus lourd (1-0).

Bayer Leverkusen's Moussa Diaby (R) celebrates scoring against Borussia Dortmund Crédit: Getty Images

3 points fondamentaux pour Leverkusen

Au retour des vestiaires, la rencontre ne s’est pas calmée. Les joueurs d’Edin Terzic sont revenus avec des meilleures intentions et se sont approchés du but de Lukas Hradecky. D’abord grâce à Marco Reus (54e) puis Erling Haaland (64e). Julian Brandt, fantomatique jusqu’à l’heure de jeu, a fini par égaliser pour le BVB grâce à une frappe enroulée du pied droit (67e) et même failli doubler la mise dans la foulée (68e). Mais les joueurs de Peter Bosz n’ont pas abdiqué et sont repartis à l’attaque. Moussa Diaby s’est de nouveau confronté à Bürki (75e) avant de délivrer une passe décisive parfaite pour Wirtz, qui a remporté son face à face avec le gardien suisse (80e). Le milieu de terrain de 17 ans a inscrit son quatrième but de la saison en Bundesliga et a offert les trois points à son équipe.

Trois points fondamentaux puisque le Bayer Leverkusen remonte, en attendant le match de Leipzig demain contre l’Union Berlin, à la deuxième place de Bundesliga avec 32 points, derrière le Bayern Munich (36). Le Borussia Dortmund, lui, met fin à sa série de trois matches sans défaite et stagne à la quatrième place avec 29 unités.

