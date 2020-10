Football

Ligue des champions - Relève d'Haaland à Dortmund, contrat en or chez Nike : voici le phénomène Mouk

Performances hors normes et contrat XXL, Youssoufa Moukoko bat tous les records de précocité. Le 20 novembre prochain, il aura 16 ans et pourra ainsi faire ses débuts en Bundesliga mais aussi devenir le plus jeune joueur de l’histoire de la Ligue des Champions…

