Peter Bosz préfère s'y résoudre. Si rien n'est encore signé, l'entraîneur du Bayer Leverkusen a annoncé lundi que Kai Havertz devrait quitter le club allemand pour Chelsea, et Kevin Volland pour Monaco. "Dans le football, ça peut toujours échouer finalement", a nuancé Bosz à propos de Havertz, considéré à 21 ans comme le plus grand talent à venir du football allemand, "mais très franchement, les discussions sont en cours depuis longtemps et je pars du principe qu'il y a plus de chances que Kai s'en aille que de le voir rester".