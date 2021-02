" J'ai personnellement pris la décision d'essayer quelque chose de nouveau après cette saison et de quitter le club. Ce n'était pas une décision facile. J'ai été ici pendant 13 ans et le club est très important pour moi ." La semaine passée, David Alaba a confirmé ce que tout le monde savait : son histoire avec le Bayern Munich se terminera en juin prochain, à l'issue de son contrat. " Mais je n'ai pas encore décidé où j'allais aller ", a toutefois prévenu le polyvalent défenseur autrichien.

Annoncé avec insistance au Real Madrid, Alaba n'aurait donc pas encore fait son choix. Autant dire une aubaine pour les autres clubs intéressés. Comme le PSG ? Possible. Selon les informations de Sky Allemagne , l'intérêt du club parisien est bien réel. Et Leonardo ne serait pas vraiment distancé, au point que la chaîne allemande assure que le PSG " pousse fort " pour convaincre Alaba.

Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien, aurait même déjà échangé avec le joueur et son entourage. Du côté de Bild, on explique que le le club de la capitale a méme déjà transmis une offre. Mais ce n'est évidemment pas le seul. Dans la course à l'international autrichien, tout semble donc encore ouvert. Même si sa priorité, selon les médias allemands, est celle d'évoluer en Liga.