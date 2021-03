Le RB Leipzig a déjà trouvé le successeur de Dayot Upamecano au poste de défenseur central. Alors que l'international français rejoindra le Bayern Munich la saison prochaine, le deuxième de Bundesliga a officialisé la signature de Mohamed Simakan, jusqu'en juin 2026, ce lundi. Le nom du défenseur strasbourgeois de 20 ans a longtemps été évoqué du côté de l'AC Milan l'hiver dernier mais c'est finalement Leipzig qui a raflé la mise.

Dimanche, Sky Deutschland annonçait que le Racing Club de Strasbourg et le demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions étaient tombés d'accord sur un transfert évalué à 17 millions d'euros. A Leipzig, Mohamed Simakan, absent des terrains depuis la mi-janvier à cause d'une arthroscopique au genou droit, retrouvera les Français Ibrahima Konaté ou Christopher Nkunku.

"J'ai choisi le RB Leipzig parce que je pense que c'est le meilleur club pour ma carrière. Ici, je vais pouvoir progresser de manière optimale et je serai challenger chaque jour. J'ai vraiment hâte de découvrir la Bundesliga, de rencontrer mes futurs coéquipiers et les supporters de Leipzig. J'ai échangé avec certains joueurs du club et ils m'ont dit que des choses positives. Je souhaite m'intégrer le plus rapidement possible et faire en sorte que Leipzig remplisse ses objectifs", a conclu Mohamed Simakan sur le site officiel du club allemand.

