Du côté de Marco Rose et ses hommes, on ne retiendra que les trois points. Sans ses attaquants Marcus Thuram (suspendu) et Breel Embolo (écarté pour avoir enfreint les mesures anti-covid), le Borussia Mönchengladbach a dû se battre pour dominer le Werder Brême (1-0), qui l'a fait trembler jusqu'au bout, avec notamment un tir sur le poteau de Milot Rashica à la 87e minute. Mais c'est l'arrière central international suisse Nico Elvedi qui a trouvé le chemin des filets d'une subtile tête décroisée à la reprise d'un coup franc tiré en profondeur (1-0, 66e).