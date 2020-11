Après Thomas Tuchel il y a une semaine et Thiago Silva lundi, c'est au tour de Manuel Neuer de dénoncer mardi l'enchaînement des matches, qui provoque de la casse dans les plus grands clubs européens. "On n'avait encore jamais connu une saison comme celle-là et j'espère qu'on n'en connaîtra plus", déplore le portier du Bayern Munich dans une interview accordée au site Sportbuzzer.