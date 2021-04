Robert Lewandowski, Lucas Hernandez, Niklas Süle, Leon Goretzka, Marc Roca, Douglas Costa et Corentin Tolisso blessés. Alphonso Davies suspendu. Serge Gnabry testé positif au Covid-19. Hansi Flick devait composer avec neuf absences de marque au moment de recevoir l'Union Berlin samedi (1-1). Ajoutez à cela le turnover - Benjamin Pavard, David Alaba et Leroy Sané sur le banc – et ce sont des Munichois bien remaniés qui ont été accrochés dans les dernières minutes.

Le champion d'Allemagne a donc perdu deux points pendant que Leipzig s’imposait facilement sur la pelouse du Werder Brême (1-4), pour revenir à cinq longueurs. Loin d’être alarmant mais pas tout à fait anodin, à six journées de la fin. Et surtout frustrant pour les coéquipiers de Thomas Müller, qui avaient réalisé une très belle opération en s’imposant à… Leipzig samedi dernier. Reste qu'en Bavière, ce ne sont pas tant ces deux points perdus qui vont occuper les esprits dans les prochaines heures.

Car à trois jours de leur quart de finale retour de Ligue des champions contre le PSG, les Bavarois pourraient être confrontés à de nouveaux pépins physiques. Il y a d'abord eu la frayeur Kingsley Coman, touché au genou gauche à la demi-heure de jeu, sur une action a priori anodine. L'ailier français est sorti puis re-rentré pour terminer ce premier acte sans trop de problèmes, puisqu'il a pu accélérer de nouveau. Mais l'ancien Parisien a été remplacé dès la pause par Leroy Sané. Une décision toutefois prévue à l'avance, comme l'a indiqué Hansi Flick au micro de Sky Germany à l’issue de la rencontre.

"J'espère que ce n’est pas trop grave pour Coman"

"C'était clair depuis le début que Kingsley ne jouerait que 45 minutes. Il a été touché au genou avant, à la tête du péroné. J'espère que ce n'est pas trop grave", a-t-il précisé. Tout est dans le "j'espère", donc. "Il faut attendre et voir. Kingsley est un peu contusionné. Jérôme a mal (problèmes au genou). Il nous reste deux jours. Il faut juste s'assurer que nous seront prêts mardi à 21 heures". Jérôme Boateng est en effet sorti en boitillant peu après l’heure de jeu, remplacé par Benjamin Pavard. Le défenseur allemand est parti directement aux vestiaires et boitait depuis plusieurs minutes. Le technicien bavarois a aussi avoué avoir "plus d’espoir" pour Lucas Hernandez que pour Leon Goretzka en vue du déplacement au Parc, et a rassuré sur le jeune buteur Jamal Musiala, qui a souffert de "crampes au mollet".

Au-delà des potentielles blessures, les médias allemands ne manqueront pas non plus de suivre le conflit entre Flick et son directeur sportif Hasan Salihamidzic, devenu public des derniers jours, et qui concerne la politique des transferts. Le coach du Bayern refuse désormais d’évoquer son avenir et a rétorqué sèchement, à deux reprises, "question suivante", lorsque Sky a tenté d’aborder le sujet avant la rencontre. "Je pense que Hansi Flick est le bon entraîneur pour nous, on a vu les résultats la saison dernière et on se réjouirait que ça continue", a de son côté ajouté Manuel Neuer après le match. Il en faudra bien plus pour apaiser le climat munichois avant un match crucial. Mais c’est déjà ça.

