Depuis plusieurs années, de plus en plus d'écuries européennes poussent le merchandising toujours plus loin en se tournant vers un quatrième voire un cinquième maillot. Le Borussia Dortmund n'a pas fait exception cette saison. Opposé au Werder Brême au Signal-Iduna-Park pour la 29e journée de Bundesliga ce samedi, les Marsupiaux ont étrenné une tunique largment inspirée de leur décennie dorée des 90s.

De quoi se remémorer la belle époque des Borussen, emmenés par Karl-Heinz Riedle, Michael Zorc, Stéphane Chapuisat et Matthias Sammer, Ballon d'Or 1996. Ce maillot, porté samedi contre les joueurs de Florian Kohfeldt, était d'autant plus symbolique puisque le club de Brême était le grand rival de Dortmund dans les années 90.

Carton plein pour le BvB, moins pour son site Internet...

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce nouveau maillot a fait sensation auprès des fans, mais pas seulement. Ainsi, ce sont plus de 150 000 personnes qui se sont rendus sur le site du club de la Ruhr dans l'espoir de s'offrir le précieux maillot. Un achat aux allures de ruée vers l'or qui a d'ailleurs entraîné le crash de la boutique en ligne du BvB et évidemment une rupture de stock. Le maillot n'est également plus disponible chez Puma, l'équipementier du club.

A l'heure où nombre de quatrièmes maillots créent déception et frustration, le BvB a réussi son pari. Les supporters Borussen et les collectionneurs n'attendent plus qu'un réapprovisionnement qui a d'ailleurs été confirmé par le Borussia et Puma.

