Ce mercredi, la justice espagnole a accepté le recours de Lucas Hernandez . Condamné dans un premier temps en Espagne à six mois de prison pour non-respect d'une mesure d'éloignement après des violences conjugales, le champion du monde n'a pas été incarcéré comme pouvaient le craindre le Bayern Munich et l'équipe de France. Dans un entretien accordé à Marca vendredi, Mauricio Gonzalez, l'avocat du Français, est revenu sur cette affaire.

"La prison aurait mis fin à sa carrière sportive et personnelle, a-t-il indiqué. L'Audience Provinciale nous a donné raison, il n'y a plus d'appel contre cette ordonnance et nous voulons clore ce chapitre après avoir évité l'emprisonnement injuste de Lucas... Nous avons gardé le silence face à tous les commentaires, mais les informations véridiques sur les procédures n'ont pas été traitées."

L'avocat du joueur du Bayern Munich évoque "une première approximation" "Il a purgé sa peine de 31 jours au profit de la communauté, en collaborant avec une association dès 2017, précise Mauricio Gonzalez. Cette peine n'est plus inscrite au dossier, ce casier judiciaire a été effacé. La deuxième erreur est que Lucas Hernández a deux condamnations pour violence de genre, or cela n'est jamais arrivé. C'était un incident isolé qui s'est produit lorsqu'il avait 21 ans, il a mûri personnellement et cela ne s'est pas reproduit."

Désormais libéré d'un poids, Lucas Hernandez va devoir briller sur le terrain après l'humiliante défaite (0-5) du Bayern Munich cette semaine en Coupe d'Allemagne contre Mönchengladbach.

