Après la prise en main de l'équipe par le nouvel entraîneur Domenico Tedesco, nommé mi-décembre en remplacement de Jesse Marsch, limogé, le RB Leipzig a réussi un remarquable début d'année 2022, avec quatre victoires en autant de matches toutes compétitions confondues depuis début janvier, et surtout dix buts marqués pour un seul encaissé. Une belle spirale que Wolfsburg n'a donc pas su enrayer, ce dimanche (2-0).

Les Saxons rattrapent peu à peu leur mauvais début de saison, mais sont encore à trois points de la quatrième place, qui donne accès à la Ligue des champions, leur objectif minimum affiché en début de saison. Le capitaine et défenseur central Willi Orban a ouvert le score contre les Loups, en reprenant à bout portant de la tête un ballon qui avait ricoché sur le poteau après une première tête lobée d'André Silva (1-0, 76e).

Devant les 1 000 spectateurs autorisés par la jauge sanitaire, Josko Gvardiol a plié le match quelques minutes plus tard (2-0, 84e). Le Croate a été sauvé par la VAR, qui a validé son but alors que l'arbitre de touche avait sans hésiter signalé un hors-jeu. Le dernier match de cette journée oppose le Hertha Berlin au Bayern Munich (17h30). Les Bavarois, premiers du classement, peuvent repousser leur dauphin Dortmund à six points s'ils s'imposent dans la capitale.

