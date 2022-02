Après neuf titres de champion consécutifs pour le "Rekordmeister", et un dixième qui se profile déjà, la nouvelle patronne de la Ligue Donata Hopfen a lancé cette suggestion la semaine dernière : mettre en place des "play-offs" en fin de saison pour renforcer le suspense du championnat allemand.

Oliver Kahn, le patron du Bayern, a repris la balle au bond mercredi: "Je trouve ça excitant, de discuter de nouveaux formats comme les play-offs pour la Bundesliga", a-t-il dit: "Une formule avec demi-finales et finales donnerait du suspense pour les supporters".

Mais jeudi, l'association nationale des fans "Unsere Kurve" ("Notre virage") est montée au créneau: "Il est significatif de constater qu'on parle de changer le format au lieu d'aborder les véritables problèmes, qui conduisent à l'absence de concurrence au sommet", fulmine l'association, qui milite pour un football "traditionnel" proche des spectateurs et moins dépendant de l'argent.

"Nous avons besoin de règles qui garantissent l'intégrité de la compétition", poursuit-elle dans un communiqué, "dont une répartition plus équitable des revenus des droits TV et l'introduction d'un fair-play financier national, ainsi que de l'introduction de limites salariales et de l'interdiction des investisseurs multiples".

Une proposition qui ne fait pas l'unanimité

Plusieurs clubs ont également manifesté leur opposition. "C'est une approche complètement erronée", a critiqué le patron du Bayer Leverkusen Rudi Völler, soutenu déjà par ses collègues de Bielefeld, Bochum, Fürth, Union Berlin et Hertha Berlin.

La formule des "play-offs" est utilisée par les grandes ligues professionnelles aux Etats-Unis, et dans certains sports en Europe (basket, rugby, hockey sur glace), mais aucun championnat professionnel majeur du football européen ne l'applique.

