Problème de santé pour Alphonso Davies. Le jeune Canadien du Bayern Munich souffre d'une "légère inflammation du muscle cardiaque" (myocardite), et devrait être absent plusieurs semaines, a révélé vendredi son entraîneur Julian Nagelsmann. Le problème du latéral gauche de 21 ans sera "entre bénin et emmerdant", a déclaré le coach du club bavarois, interrogé sur la gravité de cette inflammation.

Les médecins n'ont pas de certitude scientifique sur l'origine de cette pathologie chez Davies, "mais la probabilité est grande que ça vienne de son Covid", a admis Nagelsmann. "Il sera absent un temps encore indéterminé. Ce n'est pas si dramatique, mais il doit guérir, et ça va prendre un certain temps", a-t-il ajouté.

Neuer et Tolisso de retour, pas Coman

Six autres joueurs touchés par le Covid reviendront dans le groupe samedi pour le déplacement à Cologne mais, a précisé Nagelsmann, seuls le capitaine Manuel Neuer et Corentin Tolisso sont aptes à être alignés d'entrée. Les autres, Leroy Sané, Dayot Upamecano, Omar Richards et Tanguy Nianzou "sont en cours de rétablissement, mais pas encore assez remis pour débuter le match", selon l'entraîneur.

Des neuf joueurs positifs au coronavirus la semaine dernière, seul Lucas Hernandez n'est pas encore guéri. Kingsley Coman est totalement rétabli, mais il sera absent en raison de séquelles d'une blessure musculaire.

Nagelsmann a rappelé pour ce match les deux jeunes joueurs entrés en jeu la semaine dernière contre Mönchengladbach (défaite 2-1) : Paul Wanner (16 ans) et Lukas Copado (18 ans). Wanner était devenu à cette occasion le plus jeune joueur de l'histoire du Bayern en Bundesliga, à l'âge de 16 ans et 15 jours.

