Souvenez-vous, c'était il y a un peu plus d'un an. Appelé pour la première fois par Didier Deschamps pour le rassemblement de novembre 2020, Marcus Thuram était l'une des dernières surprises concoctées par le sélectionneur. Récompensé de ses belles dispositions avec le Borussia Mönchengladbach, l'ancien Guingampais avait montré de très belles choses sous le maillot bleu. Suffisant pour lui permettre d'intégrer de justesse les 26 pour l'Euro. Avant que 2021 ne pointe le bout de son nez. Une année qu'il avait débutée en tribunes après sa suspension pour un crachat, fin 2020.

S'il a brillé lors de ses premières sorties en Allemagne et sur la scène européenne avec le club de la Ruhr (25 buts et 21 passes toutes compétitions confondues entre août 2019 et juin 2021), l'attaquant tricolore suit depuis quelques mois une drôle de trajectoire. Des performances en dents de scie, loin des étincelles et des prestations remarquées dont il avait le secret lors de ses premiers pas avec les "Fohlen". Au grand désarroi de ces derniers, aujourd'hui empêtrés dans une terrible spirale négative en Bundesliga. Quatorzième à mi-saison, 'Gladbach possède l'une des pires défenses du pays et reste sur quatre défaites lors des cinq derniers matches.

Statistiques faméliques et pépins physiques

Fer de lance de l'attaque du Borussia depuis 2019, Marcus Thuram présente un bilan statistique vierge depuis le coup d'envoi de l'exercice 2021/2022, insuffisant pour aider son équipe à sortir la tête de l'eau. Depuis août, le joueur formé à Sochaux n'a disputé que 427 minutes en 10 matches de Bundesliga, bien loin du niveau de ses précédents exercices. Toujours en panne de rythme et de repères, il n'a distillé aucune passe décisive, ni inscrit le moindre but. "Il lui manque simplement le rythme. Ce n'est qu'une question de temps", positivait son entraîneur Adi Hütter en novembre.

Mais si le joueur peine à se montrer décisif, ses absences pour blessures ont surtout été le facteur X de ce début de saison compliqué. Touché au ligament du genou dès le premier match de Bundesliga perdu contre Leverkusen (0-4), le natif de Parme a été écarté des terrains pendant près d'un mois et demi. Depuis, l'attaquant peine à enchaîner et à retrouver sa forme dans une équipe malade, qui plus est.

Marcus Thuram lors de la rencontre entre le Borussia Mönchengladbach et l'Eintracht Francfort en décembre 2021. Crédit: Getty Images

Pion dans une équipe en perdition

Deux ans et demi après son arrivée, la donne a largement changé. A l'instar de nombre de ses coéquipiers, l'international français (4 sélections) cherche inlassablement la clef pour se relancer.

Réputé pour son football plutôt séduisant ces dernières années, le Borussia Möchengladbach est aujourd'hui bien loin de ses standards. Sans idée devant comme derrière, le collectif des Borussen est friable et Adi Hütter, transfuge de l'Eintracht Francfort pour 7,5 millions d'euros, n'y est pas étranger. Toujours plus critiqué semaine après semaine, le technicien peine à installer durablement un système malgré un effectif quasi inchangé par rapport à l'an dernier. Et de nombreux joueurs en ont fait les frais, notamment Marcus Thuram, pourtant indiscutable il y a peu.

Trimballé à tous les postes de l'attaque, tantôt dans l'axe, tantôt sur l'aile, jamais vraiment conforté par son entraîneur, l'international français est loin des standards physiques et techniques qui lui avaient permis de briller lors de sa première saison et demie à Mönchengladbach. Son altercation avec son coéquipier suisse Breem Embolo lors d'un entraînement en décembre est d'ailleurs le symbole du manque de confiance ambiant chez les Poulains. Le Tricolore reprochait notamment à l'Helvète son manque d'implication défensive.

Marco Rose et Adi Hütter, le passé et le présent du Borussia Mönchengladbach. Crédit: Imago

Le tant attendu chant du départ

Et Marcus Thuram pourrait bien avoir fait le tour de la question du côté du Borussia Park. L'été dernier déjà, l'attaquant était proche de plier bagage pour l'Italie et l'Inter Milan. Avant ce fameux match face à Leverkusen et sa blessure au ligament.

Ses performances décevantes n'ont pourtant pas altéré l'intérêt des grandes écuries européennes et notamment les Nerazzurri. Le mercato ouvert depuis une semaine, plusieurs prétendants pourraient revenir taper au portillon pour l'ancien Sochalien. Une hypothèse que ne balaie pas Max Eberl, le directeur sportif du club allemand, au moment d'évoquer l'avenir de l'attaquant : "Si nous avons une offre exceptionnelle pour un joueur, alors nous devons nous asseoir et décider, mais le marché de janvier n’est pas exactement le plus productif…"

En difficultés financières, faute de qualification en Coupe d'Europe, 'Gladbach peut espérer obtenir un beau chèque pour son international tricolore. Absent du groupe France depuis l'Euro, Thuram pourrait lui être tenté par un départ pour se relancer et se remontrer aux yeux de Didier Deschamps en vue de la Coupe du monde 2022. A un poste où il avait su saisir sa chance et où tout évolue très vite, le joueur de 24 ans sait qu'il est à un tournant.

Un sauvetage avant le décollage ?

Si l'avenir de l'international français demeure très indécis, la situation des "Borussen" n'a pourtant pas de quoi arranger ses affaires. Dans le fond du panier en Bundesliga, troisième pire défense du championnat et sans victoire depuis le 20 novembre et un succès 4-0 sur le bonnet d'âne Greuther Fürth, 'Gladbach est en danger avant d'attaquer cette phase retour.

Et les feuilletons de ces dernières saisons n'ont pas de quoi rassurer les Poulains. Car le spectre de la relégation peut vite s'installer du côté du Borussia Mönchengladbach. Après Hambourg, Schalke et le Werder Brême, le club de la Ruhr pourrait être l'un des prochains mastodontes du football allemand à (re)descendre à l'étage inférieur. Pas de quoi pour autant tirer la sonnette d'alarme tant les fondations de l'écurie semblent plus solides. Sans oublier tout le vécu et l'expérience de l'effectif de la Ruhr.

A l'aube d'attaquer cette deuxième partie de saison, les "Fohlen" et Marcus Thuram n'ont pas le droit à l'erreur. Face à un Bayern Munich décimé par le Covid-19 ce vendredi, le Borussia a une belle opportunité pour se relancer. Et pourra se rappeler au bon souvenir de l'automne dernier lorsqu'il avait étrillé le champion en titre en Coupe d'Allemagne (5-0), la défaite la plus cinglante des Bavarois depuis 1978. En vue lors de la deuxième partie de saison l'an passé avec 6 buts et 4 passes décisives en championnat, le Tricolore connaît la recette pour se relancer. Reste à savoir si cette opération redressement se fera avec ou sans lui.

