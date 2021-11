Le Bayern reprend son bien. Face à l’Arminia Bielefeld, le club bavarois est parvenu non sans mal à récupérer son fauteuil de leader en Bundesliga ce samedi, grâce à un but salvateur de Leroy Sané à la 71e minute. Plus tôt dans cette 13e journée du championnat allemand, le Borussia Dortmund avait réussi à s’immiscer en haut du classement après sa victoire sur la pelouse de Wolfsburg (1-3).