Statu quo en tête de la Bundesliga. Pendant que le Bayern Munich se régalait face à Hoffenheim (4-0), ses poursuivants ont également assuré l’essentiel. Dortmund et Fribourg se sont respectivement imposés à l’Arminia Bielefeld (1-3) et à Wolfsburg (0-2) alors que Leipzig n’a laissé aucune chance à Greuther Fürth (4-1). Encore et toujours porté par Robert Lewandowski, les Munichois ont étouffé Hoffenheim d’entrée de match pour mener déjà 2-0 à la pause. Des buts d’Eric Maxim Choupo-Moting et Kingsley Coman dans les dix dernières minutes ont alourdi le score.

Dans une semaine à trois rencontres avec la Ligue des champions en milieu de semaine, le Bayern Munich a empilé les buts avec une facilité déconcertante. 5 contre l’Eintracht Francfort, 4 contre Benfica et encore 4 contre Hoffenheim soit 13 buts en 3 matches. À les voir se transmettre le ballon en une touche à 20 mètres du but d’Oliver Baumann sur l’action amenant au but de Serge Gnabry (1-0, 16e), il se dégageait un sentiment d’invulnérabilité chez les joueurs de Julian Nagelsmann.

Pour faire frissonner une Allianz Arena à guichets fermés pour la première fois depuis mars 2020, il aura fallu une incompréhension entre Benjamin Pavard et Manuel Neuer (69e) puis deux frappes coup sur coup de Robert Skov (71e) et Georginio Rutter (72e). Robert Lewandowski, après avoir trop croisé son ballon piqué (2e) avait donné de l’air aux Bavarois d’une frappe puissante à 20 mètres (2-0, 30e). Visiblement lassés de gérer depuis le retour des vestiaires face à un bloc défensif plus compact, les coéquipiers du Polonais ont placé un coup d’accélérateur cinglant symbolisé par les buts à bout portant de Choupo-Moting (3-0, 82e) après un contre du dos de Dayot Upamecano, passeur décisif pour Coman cinq minutes plus tard (4-0, 87e).

