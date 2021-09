Benjamin Pavard a écopé de deux matches de suspension en Bundesliga après son exclusion à Fürth. L'international français manquera dimanche la réception de l'Eintracht Francfort, puis le déplacement à Leverkusen après la fenêtre internationale le 17 octobre. Il peut en revanche tenir sa place mercredi soir en Ligue des champions à domicile contre le Dynamo Kiev, et devrait être retenu par Didier Deschamps pour la phase finale de la Ligue des Nations en Italie du 6 au 10 octobre.

A la 48e minute du match contre la lanterne rouge Fürth, Pavard a rattrapé dans la surface un adversaire qui filait au but et l'a taclé par derrière. L'arbitre l'a logiquement sanctionné d'un carton rouge direct. Le joueur et le Bayern ont accepté la sentence, qui est donc exécutoire.

Bundesliga Coman s'est entraîné deux semaines après son opération cardiaque IL Y A UNE HEURE

Bundesliga Nkunku et Leipzig étincelants, Wolfsburg laisse filer le Bayern HIER À 15:38