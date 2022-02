Christopher Nkunku inarrêtable ! Le Français a marqué dimanche un but tardif (82e), permettant à Leipzig d'arracher une victoire précieuse chez le promu Bochum, qui lui permet de conserver sa quatrième place qualificative pour la Ligue des champions. Le RB, qui paye son mauvais début de saison, pointe toujours à dix-huit longueurs du leader Bayern Munich et à neuf de son dauphin Dortmund (qui n'a pas encore joué). Mais la troisième place ne paraît plus inaccessible, puisque quatre points seulement le séparent de Leverkusen.

Ad

Bien qu'elle ne tienne que grâce à une différence de buts favorable (Fribourg et Hoffenheim comptent 40 points comme Leipzig), cette position dans le Top 4 est cruciale pour les dirigeants du RB, qui ont besoin d'une nouvelle qualification en Ligue des champions pour poursuivre le développement programmé du club. C'est en voyant cet objectif leur échapper qu'ils avaient limogé en décembre le coach américain Jesse Marsch pour le remplacer par l'Italo-Allemand Domenico Tedesco. Depuis son arrivée, le RB n'a perdu que deux de ses 13 matches, et est surtout revenu dans la lutte pour la Ligue des champions. Leipzig est aussi le seul des grands clubs allemands toujours en lice en Coupe d'Allemagne, dont il est désormais favori.

Bundesliga Dortmund et Leipzig sans pitié 20/02/2022 À 19:13

Après le feu d'artifice des derniers matches (14 buts en quatre rencontres), Leipzig a pourtant peiné pour faire plier une équipe de Bochum actuellement 11e, et qui entend bien survivre à sa première saison dans l'élite. Après la qualification pour les 8e de finale de Ligue Europa décrochée jeudi grâce à une victoire chez la Real Sociedad (3-1), Tedesco avait remplacé sept joueurs, dont Nkunku, entré comme Joker en deuxième période. L'ancien parisien, qui affiche à 24 ans une régularité exceptionnelle dans la performance cette saison, a une nouvelle fois été décisif, en marquant son 13e but de la saison en championnat, son sixième sur les quatre derniers matches. Servi en profondeur dans la course par l'ancien Monégasque Benjamin Henrichs, il a gagné son duel contre le gardien, dans un style qui devient peu à peu sa marque de fabrique.

Bundesliga "Notre plus mauvaise prestation" : Le constat sans appel de Kimmich après la déroute du Bayern 12/02/2022 À 19:00